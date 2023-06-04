Гладков: ВСУ ударили по территории рынка в центре Шебекино

Украинские войска 4 июня обстреляли Шебекинский городской округ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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ВСУ ударили по торговым модулям на территории рынка в центре Шебекино. От прямого попадания снарядов возникло три очага возгорания, уточнил Гладков.

В селе Муром снаряд попал в домовладение. В Новой Таволжанке повреждена крыша четырехэтажного дома.

«Также снарядами повреждены Дом культуры и центральная площадь. Обследование территории продолжается», - написал Гладков.

Над Белгородом ранее сработала система противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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