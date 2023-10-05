Гладков: ВСУ обстреляли центр Шебекина
ВСУ повторно обстреляли несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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«В Шебекино часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также осколки снарядов повредили два административных здания и коммерческий павильон. Кроме того, в поселке Шебекинский после обстрела зафиксировали повреждения 8 частных домов, автомобиля и автобуса.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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