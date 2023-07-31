Гладков: ВСУ обстреляли пункт пропуска Шебекино

По словам губернатора, за последние сутки ВСУ выпустили по МАПП два минометных и три артиллерийских снаряда.

Также Гладков сообщил, что противник обстрелял населенные пункты Новая Таволжанка, Красное и Ленинский в Шебекинском городском округе, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, обстрелам со стороны Украины подверглись села Щетиновка и Журавлевка в Белгородском районе, Богун-Городок и Лозовая Рудка (Борисовский район), Новопетровка в Валуйском городском округе, хутор Старый в Волоконовском районе, село Дроновка (Грайворонский городской округ), ряд населенных пунктов Краснояружского района.

Гладков подчеркнул, что в результате обстрелов никто не пострадал.

