Гладков: ВСУ обстреляли пункт пропуска Шебекино
Украинские войска обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, за последние сутки ВСУ выпустили по МАПП два минометных и три артиллерийских снаряда.
Также Гладков сообщил, что противник обстрелял населенные пункты Новая Таволжанка, Красное и Ленинский в Шебекинском городском округе, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, обстрелам со стороны Украины подверглись села Щетиновка и Журавлевка в Белгородском районе, Богун-Городок и Лозовая Рудка (Борисовский район), Новопетровка в Валуйском городском округе, хутор Старый в Волоконовском районе, село Дроновка (Грайворонский городской округ), ряд населенных пунктов Краснояружского района.
Гладков подчеркнул, что в результате обстрелов никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru