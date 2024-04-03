Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое

Украинские военные обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Без электричества остались восемь белгородских сёл из-за обстрела

Как отметил губернатор, в результате обстрела в населенном пункте Краснояружского района были выбиты окна в одном частном жилом домовладении, в другом зафиксировали повреждения окон в летней кухне.

«Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Дунайка, погибла одна женщина, напоминает «Свободная пресса».

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