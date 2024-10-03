Над территорией России уничтожили 113 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 113 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

Средства ПВО сбили 10 беспилотников в Курской области

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — указали в ведомстве.

Так, военные перехватили и уничтожили 73 дрона над Белгородской областью, 25 беспилотников – над Воронежской, 14 БПЛА – над Курской, один дрон — над Брянской.

Ранее в Курской области уничтожили украинскую ракету и 3 беспилотника самолетного типа, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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