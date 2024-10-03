Над территорией России уничтожили 113 украинских беспилотников
3 октября 202407:35
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 113 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — указали в ведомстве.
Так, военные перехватили и уничтожили 73 дрона над Белгородской областью, 25 беспилотников – над Воронежской, 14 БПЛА – над Курской, один дрон — над Брянской.
Ранее в Курской области уничтожили украинскую ракету и 3 беспилотника самолетного типа, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний по версии Forbes
- Над территорией России уничтожили 113 украинских беспилотников
- В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
- В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов
- СМИ: В Воронеже вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
- Следователи ищут организаторов теракта в «Крокусе» за пределами РФ
- СК: Проводится проверка по уголовной статье после пожара в театре Хабаровска
- В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы
- Маск назвал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя хорошей
- Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с вирусом Марбург
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru