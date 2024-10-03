Гладков: Над Белгородом сбиты несколько воздушных целей

Система ПВО сработала над Белгородом и одноименным районом, сбив на подлете к городу несколько воздушных целей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Есть сообщения о падении осколков от сбитых целей. Все службы работают на местах», — написал губернатор в Telegram.

Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ночью 3 октября над Белгородской областью сбили 73 украинских беспилотника, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБелгородская область

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