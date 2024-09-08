Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

В селе Березовка в результате атаки выбиты стекла частного дома. В хуторе Рябики дрон атаковал легковой автомобиль.

Село Новая Таволжанка атаковал дрон-камикадзе. Беспилотник сдетонировал на территории частного дома. Повреждены кровля и окна, осколки посекли легковой автомобиль.

Пострадавших нет. Последствия на земле уточняются, добавил губернатор.

В воскресенье украинские войска с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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