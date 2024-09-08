Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В селе Дроновка беспилотник атаковал припаркованный во дворе частного дома автомобиль. В Новопетровке поврежден частный дом.
В Шебекинском округе дрон пробил кровлю частного дома. В населенном пункте Маслова Пристань повреждено здание производственного предприятия.
В Шебекинском городском округе в селе Муром двумя беспилотниками атаковано частное домовладение: пробита кровля, выбиты окна, повреждена внутренняя отделка и посечён забор.
«По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших», - уточнил Гладков.
В воскресенье, 7 сентября, российские силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru