Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника за ночь

Три украинских дрона самолетного типа сбили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.

ВСУ атаковали дроном поселок Совхозный в Белгородской области

В течение ночи 28 мая военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — указали в Минобороны.

Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский дрон в Подмосковье, обломки аппарата упали на жилой дом, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьБелгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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