Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника за ночь
28 мая 202407:57
Три украинских дрона самолетного типа сбили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.
В течение ночи 28 мая военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — указали в Минобороны.
Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.
Ранее средства ПВО уничтожили украинский дрон в Подмосковье, обломки аппарата упали на жилой дом, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru