Гладков: В Шебекинском городском округе в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

По его словам, снаряд прилетел на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате был ранен мужчина, который скончался до приезда скорой помощи.

«Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для всех нас», - написал глава области.

Он также добавил, что количество раненых за вчерашний день увеличилось до девяти человек.

Ранее Гладков заявил, что украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, от полученных ран скончалась четырёхлетняя девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

