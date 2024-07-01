Гладков: В Шебекинском городском округе в результате обстрела ВСУ погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, снаряд прилетел на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате был ранен мужчина, который скончался до приезда скорой помощи.
«Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для всех нас», - написал глава области.
Он также добавил, что количество раненых за вчерашний день увеличилось до девяти человек.
Ранее Гладков заявил, что украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, от полученных ран скончалась четырёхлетняя девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru