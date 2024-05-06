Гладков: В Шебекино в частное домовладение влетел украинский дрон
Жительница Шебекино пострадала в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон упал в частный жилой сектор на окраине города, в результате детонации был повреждён забор домовладения.
«Пострадала мирная жительница - у женщины осколочные ранения нижней конечности... вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал он.
Ранее Гладков. заявил, что шесть приграничных районов Белгородской области были за сутки более 70 раз атакованы Вооружёнными силами Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru