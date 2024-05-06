Гладков: В Шебекино в частное домовладение влетел украинский дрон

По его словам, дрон упал в частный жилой сектор на окраине города, в результате детонации был повреждён забор домовладения.

«Пострадала мирная жительница - у женщины осколочные ранения нижней конечности... вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал он.

Ранее Гладков. заявил, что шесть приграничных районов Белгородской области были за сутки более 70 раз атакованы Вооружёнными силами Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

