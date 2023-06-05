Гладков: в селе Глотово в результате обстрела ВСУ пострадал ребенок
Украинские войска вечером 5 июня обстреляли Грайворонский городской округ, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В селе Глотово в результате обстрела пострадал 14-летний мальчик. Ребенок находился на улице и получил контузию, уточнил губернатор.
«В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», - написал Гладков.
Также под обстрел попали населенные пункты Сподарюшино, Почаево и Козинка. Пострадавших и разрушений нет, отметил глава региона.
Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов ранее заявил, что в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области повреждено или уничтожено 1150 квартир, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru