Гладков: в селе Глотово в результате обстрела ВСУ пострадал ребенок

В селе Глотово в результате обстрела пострадал 14-летний мальчик. Ребенок находился на улице и получил контузию, уточнил губернатор.

«В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», - написал Гладков.

Также под обстрел попали населенные пункты Сподарюшино, Почаево и Козинка. Пострадавших и разрушений нет, отметил глава региона.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов ранее заявил, что в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области повреждено или уничтожено 1150 квартир, передает «Радиоточка НСН».

