Гладков: в Щебекинском районе при обстреле ВСУ была повреждена газовая труба
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что село Вознесеновка Щебекинского района подверглось обстрелу ВСУ.
По его словам, пострадавших нет, однако была повреждена газовая труба на территории предприятия.
«Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий» - добавил губернатор.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух приграничных населённых пунктов региона, сообщает НСН.
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