Гладков: в Щебекинском районе при обстреле ВСУ была повреждена газовая труба

По его словам, пострадавших нет, однако была повреждена газовая труба на территории предприятия.

«Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий» - добавил губернатор.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух приграничных населённых пунктов региона, сообщает НСН.

