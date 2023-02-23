Гладков: в Щебекинском районе при обстреле ВСУ была повреждена газовая труба

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что село Вознесеновка Щебекинского района подверглось обстрелу ВСУ.

Курское приграничье вновь обстреляно со стороны ВСУ

По его словам, пострадавших нет, однако была повреждена газовая труба на территории предприятия.

«Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий» - добавил губернатор.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух приграничных населённых пунктов региона, сообщает НСН.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород
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