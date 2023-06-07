Гладков: в Новой Таволжанке противника нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в селе Новая Таволжанка. Кадры оттуда глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

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«На территории Новой Таволжанки противника нет», - подчеркнул Гладков.

Он назвал обеспечение безопасности местных жителей непростой задачей. Губернатор сопроводил публикацию видеозаписью с кадрами из села.

Минобороны России 4 июня заявило об артиллерийском ударе по противнику в районе Новой Таволжанки.

Украинские войска накануне обстреляли Грайворонский городской округ. Пострадал 14-летний ребенок, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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