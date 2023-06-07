Гладков: Беспилотники атаковали Шебекинский округ 26 раз за сутки

Украинские беспилотники за минувшие сутки 26 раз сбросили взрывные устройства на Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков заявил, что над Белгородом вновь сработала система ПВО

«Выпущено 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, от ударов украинских войск пострадали домовладения в Шебекино, Безлюдовке, Муроме, Новой Таволжанке. Кроме того, обстрелу подверглись населенные пункты Гордюшкин и Сурково, разрушений не зафиксировано.

Пострадавших в результате атак нет.

Ранее Гладков сообщил, что по двум воздушным целям над Белгородом сработала система ПВО, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры