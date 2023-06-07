Гладков: Беспилотники атаковали Шебекинский округ 26 раз за сутки

«Выпущено 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, от ударов украинских войск пострадали домовладения в Шебекино, Безлюдовке, Муроме, Новой Таволжанке. Кроме того, обстрелу подверглись населенные пункты Гордюшкин и Сурково, разрушений не зафиксировано.

Пострадавших в результате атак нет.

Ранее Гладков сообщил, что по двум воздушным целям над Белгородом сработала система ПВО, напоминает RT.

