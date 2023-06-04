Гладков: в Новой Таволжанке идет бой с диверсантами

В селе Новая Таволжанка Белгородской области идет бой с диверсионно-разведывательной группой противника, заявил в видеообращении губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, диверсионная группа зашла на территорию Белгородской области. В селе Новая Таволжанка идет бой.

Гладков не исключил, что диверсанты убили пленных российских бойцов. Он назначил встречу ДРГ для обмена пленными на автомобильном пропускном пункте «Шебекино» с 17:00 до 18:00.

Украинские войска 4 июня обстреляли Шебекинский городской округ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ПроисшествияБелгород

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