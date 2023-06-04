Гладков: в Новой Таволжанке идет бой с диверсантами
4 июня 202317:11
В селе Новая Таволжанка Белгородской области идет бой с диверсионно-разведывательной группой противника, заявил в видеообращении губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, диверсионная группа зашла на территорию Белгородской области. В селе Новая Таволжанка идет бой.
Гладков не исключил, что диверсанты убили пленных российских бойцов. Он назначил встречу ДРГ для обмена пленными на автомобильном пропускном пункте «Шебекино» с 17:00 до 18:00.
Украинские войска 4 июня обстреляли Шебекинский городской округ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru