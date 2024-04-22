Гладков: В Белгородской области сбили дрон самолетного типа
22 апреля 202413:07
Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА... на подлете к городу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнил Гладков, один из разгонных блоков рухнул во дворе многоквартирного дома. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.
Между тем российские артиллеристы уничтожили обстреливавшую Белгород гаубицу М777 американского производства, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru