Гладков: в Белгородской области с начала обстрелов погибли 120 человек
В Белгородской области с начала обстрелов с территории Украины погибли 120 человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
«У нас в целом погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей», - сказал губернатор.
По его словам, ранения различной степени тяжести получил 651 человек. Среди пострадавших 51 ребенок.
На прошлой неделе украинские беспилотники сбросили два взрывных устройства в селе Пороз Белгородской области. В результате атаки загорелся частный дом, погибли два человека, передает «Радиоточка НСН».
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