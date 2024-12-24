Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Беспилотники ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате атаки в селе Борисовка Волоконовского района был повреждён газопровод, а в селе Долгое Валуйского округа три автомобиля.

Ещё две машины были атакованы в селе Борки в Валуйском округе, водитель одного из них был ранен.

«Мужчина со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ», - написал губернатор.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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