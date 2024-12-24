СМИ: Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде
Беспилотный летательный аппарат в Нижнем Новгороде влетел в здание академии министерства внутренних дел. По предварительной информации, взрыва или возгорания после прилета дрона не произошло – БПЛА не был оснащен взрывным устройством.
Как сообщает издание «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкй на источники в экстренных службах, дрон запустил сами курсанты в ходе учений, однако что-то пошло не по плану. Вызов по адресу Анкудиновское шоссе, 3, где расположена академия МВД, действительно был, но оказался ложным.
Сейчас все сотрудники вернулись на рабочие места. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официальной информации об инциденте пока не поступало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru