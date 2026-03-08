Хоккеист Кучеров стал первым россиянином со 100 очками в сезоне НХЛ
Российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и он стал первым россиянином со 100 очками в сезоне НХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.
В ночь на 8 марта «Тампа» на выезде со счетом 5:2 обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров отдал четыре голевые передачи и ему удалось достичь отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне. После 57 матчей на счету российского хоккеиста 32 гола и 68 голевых передач.
В гонке лучших бомбардиров НХЛ в текущем сезоне Кучеров сейчас занимает третье место. Он уступает канадским нападающим Коннору Макдэвиду, у которого 106 очков, и Натану Маккиннону со 103 очками.
Первой звездой дня стал американский форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, в домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) забросивший три шайбы и отдавший один голевой пас. При этом третьей звездой оказался словацкий нападающий «Монреаля» Юрай Слафковский. Он забросил две шайбы и отдал один голевой пас, благодаря чему его команда на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (4:3), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
