Хоккеист Кучеров стал первым россиянином со 100 очками в сезоне НХЛ

Российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и он стал первым россиянином со 100 очками в сезоне НХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

В ночь на 8 марта «Тампа» на выезде со счетом 5:2 обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров отдал четыре голевые передачи и ему удалось достичь отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне. После 57 матчей на счету российского хоккеиста 32 гола и 68 голевых передач.