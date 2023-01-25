Гладков: В Белгородской области с начала обстрелов Украиной погибли 25 человек

«Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты», — заявил он. Отмечается, что семьям погибших и раненых мирных жителей власти области оказывают материальную помощь в таком же размере, как и военнослужащим в зоне специальной военной операции. «… В случае ранения средней и тяжелой тяжести 500 тыс. [рублей] выплачиваем, если происходит самое тяжелое, когда гибнет — то мы выплачиваем 3 млн рублей», — сказал Гладков.

Также Гладков заверил президента, что власти региона перевели свой информационный блок в круглосуточный режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

