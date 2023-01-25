Гладков: В Белгородской области с начала обстрелов Украиной погибли 25 человек

В Белгородской области с начала обстрелов Вооруженных сил Украины погибли 25 человек, еще 96 человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Гладков: Шесть человек пострадали при обстреле села Шебекино

«Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты», — заявил он. Отмечается, что семьям погибших и раненых мирных жителей власти области оказывают материальную помощь в таком же размере, как и военнослужащим в зоне специальной военной операции. «… В случае ранения средней и тяжелой тяжести 500 тыс. [рублей] выплачиваем, если происходит самое тяжелое, когда гибнет — то мы выплачиваем 3 млн рублей», — сказал Гладков.

Также Гладков заверил президента, что власти региона перевели свой информационный блок в круглосуточный режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
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