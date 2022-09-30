Гладков: В Белгороде сработала система ПВО

Система ПВО сработала в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области 14 человек пострадали из-за детонации боеприпаса

«Несколько минут назад (около 04:00 мск. - НСН) в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал глава области в Telegram.

Разрушений и пострадавших нет, отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно, что в Валуйском городском округе Белгородской области сдетонировал боеприпас. Причиной инцидента стал «человеческий фактор», в результате пострадали 14 человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:РегионыПВОБелгород
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