Гладков: В Белгороде сработала система ПВО
Система ПВО сработала в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Несколько минут назад (около 04:00 мск. - НСН) в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал глава области в Telegram.
Разрушений и пострадавших нет, отмечает Ura.ru.
Ранее стало известно, что в Валуйском городском округе Белгородской области сдетонировал боеприпас. Причиной инцидента стал «человеческий фактор», в результате пострадали 14 человек, напоминает «Свободная пресса».
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