В Белгородской области 14 человек пострадали из-за детонации боеприпаса

В Белгородской области сдетонировал боеприпас, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

В Белгородской области при обстреле повреждена школа

Глава региона уточнил, что произошло это «из-за человеческого фактора» в Валуйском городском округе. У людей ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

По словам Гладкова, расследованием ЧП занимаются оперативные службы.





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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывБелгород
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