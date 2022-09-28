В Белгородской области 14 человек пострадали из-за детонации боеприпаса
28 сентября 202217:50
В Белгородской области сдетонировал боеприпас, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.
Глава региона уточнил, что произошло это «из-за человеческого фактора» в Валуйском городском округе. У людей ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
По словам Гладкова, расследованием ЧП занимаются оперативные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru