Гладков: в Белгороде при обстреле ВСУ пострадали восемь человек
1 сентября 202415:41
Украинские войска в воскресенье, 1 сентября, нанесли удар по Белгороду, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в городе ранено восемь человек. Из них двое - дети. Пожарные потушили горящий автомобиль и балкон в многоквартирном доме.
Также в поселке Майский ранен один человек после отражения атаки силами противовоздушной обороны.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ в ночь на воскресенье повреждено около 50 жилых объектов и 17 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru