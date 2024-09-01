Гладков: в Белгороде при обстреле ВСУ пострадали восемь человек

По его словам, в городе ранено восемь человек. Из них двое - дети. Пожарные потушили горящий автомобиль и балкон в многоквартирном доме.

Также в поселке Майский ранен один человек после отражения атаки силами противовоздушной обороны.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ в ночь на воскресенье повреждено около 50 жилых объектов и 17 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

