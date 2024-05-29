Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ под Белгородом

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел с 13:00 до 14:00 по местному времени 29 мая. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее украинский беспилотник повредил здание школы в Белгородской области, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Минобороны РФВСУБелгородская областьБеспилотники

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