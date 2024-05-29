Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ под Белгородом
29 мая 202415:17
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел с 13:00 до 14:00 по местному времени 29 мая. Другие подробности произошедшего не раскрываются.
Ранее украинский беспилотник повредил здание школы в Белгородской области, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru