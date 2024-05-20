Гладков: Украинский дрон атаковал Шебекино

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал город Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, беспилотник упал и сдетонировал.

«В двух многоквартирных домах выбиты окна в 4 квартирах, также посечены фасады зданий», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 20 мая над Белгородской областью нейтрализовали пять украинских БПЛА самолетного типа, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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