Гладков: Украина обстреляла приграничное село Головчино
Стало известно об обстреле села Головчино со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, повреждены четыре дома, а также нежилые постройки. В результате обстрела никто не пострадал.
«Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», — отметил глава региона.
Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших в селе Журавлёвка при обстрелах с территории Украины.
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