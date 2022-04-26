Гладков: Украина обстреляла приграничное село Головчино

Стало известно об обстреле села Головчино со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: под Белгородом в ходе обстрелов ранены два человека

По словам главы региона, повреждены четыре дома, а также нежилые постройки. В результате обстрела никто не пострадал.

«Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», — отметил глава региона.

Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших в селе Журавлёвка при обстрелах с территории Украины.

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Фото: mid-dnr.su
ТЕГИ:БелгородУкраинаОбстрел
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