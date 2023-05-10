Гладков сообщил об уничтожении третьего дрона под Белгородом

Над Белгородским районом вечером 10 мая сбили третий беспилотник, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Еще один беспилотник сбила наша система ПВО над Белгородским районом», - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет. Оперативные службы уточняют последствия.

Гладков ранее сообщил о взрыве и падении двух дронов в частном секторе Белгородского района. По его словам, повреждения получили два домовладения и автомобиль, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПроисшествияБеспилотникиБелгород

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