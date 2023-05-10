Гладков сообщил об уничтожении третьего дрона под Белгородом
10 мая 202322:51
Над Белгородским районом вечером 10 мая сбили третий беспилотник, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Еще один беспилотник сбила наша система ПВО над Белгородским районом», - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате происшествия нет. Оперативные службы уточняют последствия.
Гладков ранее сообщил о взрыве и падении двух дронов в частном секторе Белгородского района. По его словам, повреждения получили два домовладения и автомобиль, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru