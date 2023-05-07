Гладков: при обстреле села Муром пострадала женщина
Под обстрел украинской армии попало село Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что ВСУ били по центру населенного пункта. В результате обстрела местная жительница получила серьезные ранения нижних конечностей, сообщил Гладков.
«Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место. Вся дополнительная информация позже», - добавил он.
Также ВСУ обстреляли город Шебекино, сообщил ранее губернатор. По его словам, в результате атаки пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru