Гладков: при обстреле села Муром пострадала женщина

Под обстрел украинской армии попало село Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона отметил, что ВСУ били по центру населенного пункта. В результате обстрела местная жительница получила серьезные ранения нижних конечностей, сообщил Гладков.

«Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место. Вся дополнительная информация позже», - добавил он.

Также ВСУ обстреляли город Шебекино, сообщил ранее губернатор. По его словам, в результате атаки пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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