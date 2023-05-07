Гладков: при обстреле села Муром пострадала женщина

Глава региона отметил, что ВСУ били по центру населенного пункта. В результате обстрела местная жительница получила серьезные ранения нижних конечностей, сообщил Гладков.

«Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место. Вся дополнительная информация позже», - добавил он.

Также ВСУ обстреляли город Шебекино, сообщил ранее губернатор. По его словам, в результате атаки пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».

