Гладков сообщил об обстреле промзоны в белгородском Шебекино
3 октября 202308:58
Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Снаряды легли на территорию промышленной зоны», — написал губернатор в Telegram-канале.
Никто не пострадал, пишет RT. Последствия ЧП уточняют оперативные службы.
Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области, пострадавших нет, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru