Гладков сообщил об обстреле промзоны в белгородском Шебекино

Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском кассетными боеприпасами

«Снаряды легли на территорию промышленной зоны», — написал губернатор в Telegram-канале.

Никто не пострадал, пишет RT. Последствия ЧП уточняют оперативные службы.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области, пострадавших нет, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры