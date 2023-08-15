Два человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате происшествия пострадали два человека - мужчина и женщина. Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника. Пострадавшая женщина с осколочными ранениями также находится в больнице.
Гладков рассказал, что три украинские артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы.
Российские силы противовоздушной обороны в понедельник сбили два объекта в районе села Пушкарное в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru