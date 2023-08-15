Два человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

По его словам, в результате происшествия пострадали два человека - мужчина и женщина. Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника. Пострадавшая женщина с осколочными ранениями также находится в больнице.

Гладков рассказал, что три украинские артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы.

Российские силы противовоздушной обороны в понедельник сбили два объекта в районе села Пушкарное в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

