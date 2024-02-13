Четыре беспилотника ВСУ сбили над Белгородской и Брянской областями
Российские средства ПВО пресечена очередная попытку Украины совершить атаку c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что инциденты произошли около 12:30 мск 13 февраля над Белгородской и Брянской областями
«Три украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников в Харьковской области, Донецкой и Луганской республиках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru