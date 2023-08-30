Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в Новой Таволжанке после обстрела

Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сообщения о гибели ребенка при обстреле брянского села не подтвердились

Как отметил губернатор, в результате обстрела никто не пострадал.

«Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Без света остаются ... Муром полностью и Новая Таволжанка частично», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, аварийные бригады начнут устранять последствия атаки после согласования с Минобороны.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Александровка в Донецке, пострадала женщина 1972 года рождения, пишет RT.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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