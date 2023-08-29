Сообщения о гибели ребенка при обстреле брянского села не подтвердились
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале опроверг информацию о гибели ребенка при обстреле населенного пункта Климово.
Погибли мужчина и женщина. Один мирный житель получил легкое ранение. Ему оказали медицинскую помощь.
«По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась», - написал Богомаз.
Губернатор отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Глава Курской области Роман Старовойт во вторник сообщил об обстреле села Троицкое Кореневского района со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru