Сообщения о гибели ребенка при обстреле брянского села не подтвердились

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале опроверг информацию о гибели ребенка при обстреле населенного пункта Климово.

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Погибли мужчина и женщина. Один мирный житель получил легкое ранение. Ему оказали медицинскую помощь.

«По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась», - написал Богомаз.

Губернатор отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Глава Курской области Роман Старовойт во вторник сообщил об обстреле села Троицкое Кореневского района со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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