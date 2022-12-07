Гладков: системы ПВО сбили две ракеты над Белгородской областью
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил об успешной работе российской ПВО в небе над селом Кулешовка Красногвардейского района. Он также отметил, что, по предварительной информации, в результате обстрела ВСУ никто не пострадал, лишь повреждена линия электропередач.
По словам губернатора, сейчас последствия атаки ВСУ на Белгородскую область ликвидируют экстренные и аварийные службы.
Ранее власти Белгородской области сообщили о формировании отрядов теробороны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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