Гладков: системы ПВО сбили две ракеты над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил об успешной работе российской ПВО в небе над селом Кулешовка Красногвардейского района. Он также отметил, что, по предварительной информации, в результате обстрела ВСУ никто не пострадал, лишь повреждена линия электропередач.

В Белгородской области под обстрел попало село Тишанка

По словам губернатора, сейчас последствия атаки ВСУ на Белгородскую область ликвидируют экстренные и аварийные службы.

Ранее власти Белгородской области сообщили о формировании отрядов теробороны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:ВСУПВОРакетыГубернаторБелгород
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