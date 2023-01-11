Гладков: Шесть человек пострадали при обстреле села Шебекино

Шесть человек пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области продлил в регионе «жёлтый» уровень террористической опасности

«В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение», — заявил он.

Отмечается, что от осколков снарядов пострадали шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. Из-за обстрелов выбило окна, также урон получили фасады и кровля зданий.

Как стало известно ранее, среди людей никто не пострадал, повреждения получили 12 частных домов, а также два автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры