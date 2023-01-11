Гладков: Шесть человек пострадали при обстреле села Шебекино
Шесть человек пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
«В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение», — заявил он.
Отмечается, что от осколков снарядов пострадали шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. Из-за обстрелов выбило окна, также урон получили фасады и кровля зданий.
Как стало известно ранее, среди людей никто не пострадал, повреждения получили 12 частных домов, а также два автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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