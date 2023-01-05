Глава Белгородской области продлил в регионе «жёлтый» уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о продлении в регионе «жёлтого» уровня террористической опасности.

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ белгородского села Муром

По его словам, он будет действовать до 20 января.

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января», - написал Гладков.

Ранее в Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности еще на 15 суток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vvgladkov
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияБезопасностьТерроризмБелгород
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