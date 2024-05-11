Дрон ВСУ атаковал белгородский поселок Пролетарский

Украинский беспилотник атаковал поселок Пролетарский в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, БПЛА упал на территорию сельхозпредприятия и сдетонировал. Пострадавших нет.

«На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники», — отметил Гладков.

Ранее на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, по данным Минобороны, над регионом сбили два реактивных снаряда системы «Ольха».

