Гладков: ПВО сбила беспилотник над белгородским селом Бессоновка

Система противовоздушной обороны в минувшие сутки сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями

Как отметил губернатор, дрон был сбит над селом Бессоновка Белгородского района.

«В селе Солнцевка сбито 3 дрона-камикадзе. Обошлось без последствий на земле», — добавил Гладков.

Ранее украинский дрон атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, загорелся резервуар с топливом, напоминает «Свободная пресса». Пострадавших в результате ЧП не было.

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ФОТО: соцсети
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