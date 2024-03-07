Гладков: ПВО сбила беспилотник над белгородским селом Бессоновка
7 марта 202413:12
Система противовоздушной обороны в минувшие сутки сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, дрон был сбит над селом Бессоновка Белгородского района.
«В селе Солнцевка сбито 3 дрона-камикадзе. Обошлось без последствий на земле», — добавил Гладков.
Ранее украинский дрон атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, загорелся резервуар с топливом, напоминает «Свободная пресса». Пострадавших в результате ЧП не было.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru