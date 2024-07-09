Гладков: При шестом за сутки обстреле Шебекино ранен еще один мужчина

В Белгородской области еще один мужчина получил ранение после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде слышны звуки взрывов

По его словам, это был шестой налет за минувшую ночь.

Ранее один человек погиб при ударе ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгород

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