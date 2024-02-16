Гладков: При обстреле Белгорода пострадали 19 человек

Число пострадавших при обстреле Белгорода достигло 19. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, накануне еще один из горожан, получивший ранение, самостоятельно обратился в больницу №2.

«Итого количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву ... 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой», — указал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что в больницах Белгорода остаются 10 человек, в том числе двое в тяжелом состоянии в реанимации, еще восемь — в состоянии стабильно средней тяжести.

В четверг ВСУ обстреляли Белгород, был поврежден торговый центр на улице Плеханова, в здании школы неподалеку выбиты стекла, напоминает «Свободная пресса». В результате атаки погибли семь человек. Одна из погибших — годовалая девочка, пишет Ura.ru.

