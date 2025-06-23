Песков: Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания

По его словам, этот вопрос является болезненным как для Москвы, так и для Белграда.

Представитель Кремля также выразил надежду, что сообщения о передаче боеприпасов Украине не приведут к ухудшению отношении между РФ и Сербией.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что республика полностью остановила экспорт боеприпасов, пишут «Известия».

