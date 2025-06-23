Песков: Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания
23 июня 202518:11
Тема передачи сербской амуниции Украине требует особенного внимания. Об этом журналисту Life Александру Юнашеву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, этот вопрос является болезненным как для Москвы, так и для Белграда.
Представитель Кремля также выразил надежду, что сообщения о передаче боеприпасов Украине не приведут к ухудшению отношении между РФ и Сербией.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что республика полностью остановила экспорт боеприпасов, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рассел Кроу получил роль в новом «Горце»
- Песков: Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания
- Лидер ЛДПР предложил создать фан-клуб Жириновского
- Сербия полностью остановила экспорт боеприпасов
- СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
- Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
- Трамп призвал не повышать цены на нефть
- В Абхазии сотрудницу Минтуризма уволили за критику туристов из России
- Песков: Атаки США нанесли огромный удар по режиму ядерного нераспространения
- Путин: Стартовало серийное производство ракетного комплекса «Орешник»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru