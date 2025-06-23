Лидер ЛДПР предложил создать фан-клуб Жириновского
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании фракции выступил с предложением создать «Блок Жириновского» - фан-клуб основателя партии Владимира Жириновского.
По его словам, это будет «некое неформальное объединение», работа которого будет заключаться в привлечении желающих к сохранению памяти о политике и к участию в юбилейных мероприятиях.
«В него могли бы войти люди, которые любят Жириновского, но, например, не могут по ряду причин, как они говорят, политизироваться», - отметил Слуцкий.
Политик пояснил, что участниками «Блока Жириновского» могли бы стать «журналисты, руководители организаций, волонтёры, общественники и так далее».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пророчества Жириновского относительно Ближнего Востока настолько точны из-за того, что он был реальным экспертом по данному региону, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания
- Лидер ЛДПР предложил создать фан-клуб Жириновского
- Сербия полностью остановила экспорт боеприпасов
- СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
- Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
- Трамп призвал не повышать цены на нефть
- В Абхазии сотрудницу Минтуризма уволили за критику туристов из России
- Песков: Атаки США нанесли огромный удар по режиму ядерного нераспространения
- Путин: Стартовало серийное производство ракетного комплекса «Орешник»
- Путин: НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru