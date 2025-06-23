Лидер ЛДПР предложил создать фан-клуб Жириновского

По его словам, это будет «некое неформальное объединение», работа которого будет заключаться в привлечении желающих к сохранению памяти о политике и к участию в юбилейных мероприятиях.

«В него могли бы войти люди, которые любят Жириновского, но, например, не могут по ряду причин, как они говорят, политизироваться», - отметил Слуцкий.

Политик пояснил, что участниками «Блока Жириновского» могли бы стать «журналисты, руководители организаций, волонтёры, общественники и так далее».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пророчества Жириновского относительно Ближнего Востока настолько точны из-за того, что он был реальным экспертом по данному региону, пишут «Известия».

