Гладков: при атаке дронов в Шебекинском округе пострадал мужчина
Украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в районе Шебекино атаке дрона подвергся трактор. Сельскохозяйственная техника сгорела.
В результате налета механизатор получил травму руки. Его доставили в районную больницу и оказали медицинскую помощь, рассказал Гладков.
Также нападению подвергся населенный пункт Красное. Три домовладения получили повреждения, уточнил губернатор.
Ранее украинские войска обстреляли поселок Суземка Брянской области. Легкие ранения получили три человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru