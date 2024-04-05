Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области

Восемь человек пострадали из-за детонации взрывного устройства на одном из упавших дронов в Морозовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что пострадавшие проводили следственные действия на месте падения беспилотников.

На данный момент они доставлены в районную больницу, в Морозовск также направлены дополнительные бригады скорой помощи.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что свыше 50 беспилотников самолетного типа уничтожили над территориями пяти российских регионов. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 дрона над Ростовской областью, шесть БПЛА — над Краснодарским краем, по одному беспилотнику — над Саратовской, Курской и Белгородской областями, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростовская ОбластьБеспилотники

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