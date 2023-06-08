Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая

Украинская армия 8 июня обстреляла село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона отметил, что пострадавших нет. Повреждена производственная база: посечены фасад, крыша и забор, выбиты окна.

«Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия обстрела», - заявил Гладков.

ВСУ ранее атаковали дронами-камикадзе два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области. В результате инцидента есть пострадавший, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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