Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая
Украинская армия 8 июня обстреляла село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что пострадавших нет. Повреждена производственная база: посечены фасад, крыша и забор, выбиты окна.
«Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия обстрела», - заявил Гладков.
ВСУ ранее атаковали дронами-камикадзе два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области. В результате инцидента есть пострадавший, передает «Радиоточка НСН».
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