Гладков: под обстрел ВСУ попали два населенных пункта

В хуторе Валховский Белгородского района зафиксировано два прямых попадания. В жилом доме повреждена кровля и выбиты окна.

Также от обстрела пострадало село Сподарюшино Грайворонского округа. Повреждена кровля жилого дома и забор.

По словам Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают оперативные службы.

Глава региона ранее сообщил, что власти приостановят на неделю возвращение жителей в город Шебекино, села Новая Таволжанка и Архангельское, передает «Радиоточка НСН».

