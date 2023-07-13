Гладков: под обстрел ВСУ попали два населенных пункта
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле двух населенных пунктов со стороны украинской армии.
В хуторе Валховский Белгородского района зафиксировано два прямых попадания. В жилом доме повреждена кровля и выбиты окна.
Также от обстрела пострадало село Сподарюшино Грайворонского округа. Повреждена кровля жилого дома и забор.
По словам Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают оперативные службы.
Глава региона ранее сообщил, что власти приостановят на неделю возвращение жителей в город Шебекино, села Новая Таволжанка и Архангельское, передает «Радиоточка НСН».
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