Гладков: под обстрел ВСУ попали два населенных пункта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле двух населенных пунктов со стороны украинской армии.

Украинская армия обстреляла несколько населенных пунктов Белгородской области

В хуторе Валховский Белгородского района зафиксировано два прямых попадания. В жилом доме повреждена кровля и выбиты окна.

Также от обстрела пострадало село Сподарюшино Грайворонского округа. Повреждена кровля жилого дома и забор.

По словам Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают оперативные службы.

Глава региона ранее сообщил, что власти приостановят на неделю возвращение жителей в город Шебекино, села Новая Таволжанка и Архангельское, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

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