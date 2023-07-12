Украинская армия обстреляла несколько населенных пунктов Белгородской области
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела в селе Графовка пострадал один мужчина, находившийся на улице. Он получил осколочные ранения грудной клетки и предплечья. Сейчас он находится в больнице, медики оценили состояние его здоровья как средней степени тяжести, отметил губернатор.
В Графовке повреждена линия электропередачи, а в селе Репяховка был нанесен урон кровле и стенам складского помещения сельхозкомпании.
Гладков добавил, что сейчас последствия происшедшего устраняют оперативные и аварийные службы.
Ранее сообщалось, что поселок Теткино под Курском частично обесточен из-за обстрела ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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