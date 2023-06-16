Гладков назвал количество поврежденных домов в Шебекино

По его словам, повреждено 113 многоквартирных домов и более 700 частных. В городе начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов, мусора и разбитого стекла.

«По тем домам, в которых успели сделать замеры и изготовить стеклопакеты в промежутках между интенсивными обстрелами, монтаж уже начался», - отметил губернатор.

Власти Белгородской области утвердили выплаты отселенным жителям. Размер единовременной помощи составляет 10 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

