Гладков назвал количество поврежденных домов в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о разрушениях в городе Шебекино, пострадавшего от обстрелов украинской армии.
По его словам, повреждено 113 многоквартирных домов и более 700 частных. В городе начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов, мусора и разбитого стекла.
«По тем домам, в которых успели сделать замеры и изготовить стеклопакеты в промежутках между интенсивными обстрелами, монтаж уже начался», - отметил губернатор.
Власти Белгородской области утвердили выплаты отселенным жителям. Размер единовременной помощи составляет 10 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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